88 Egeli, en büyük firmalar arasında

İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde, Egeli ihracatçılar 88 firma ile temsil edildi. İzmir, İstanbul’un ardından 44 firmayla ikinci oldu. Manisa 12, Denizli 10 ve Balıkesir 6 firma ile listede yer buldu. Aliağa’da rafinerisi bulunan şirket merkezi Kocaeli olarak listede yer alan TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. geçen yıl olduğu gibi bu yılda en büyük sanayi kuruluşu oldu.



İlk kez listede

Star Rafineri A.Ş. ise listeye beşinci sıradan ilk kez giriş yaptı. PETKİM Petrokimya Holding A.Ş, bu yıl 17. basamağın sahibi oldu.

Manisa’nın ihracatında büyük pay sahibi olan Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 14. sıraya, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 21. sıraya yerleşti. Denizli’nin ihracat şampiyonu Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. listeye 28. sıradan girdi. Balıkesir’den Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 58. sırada yer aldı. Aydın’dan listeye giren Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. 201. sırada, Uşak’tan Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. 164’üncü sıraya yerleşti. Listeye 136 sıradan giren Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. ve 150 sırada yer bulan Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. Muğla’nın listede yer bulan iki firması oldu.



Ege Bölgesi’nden listede üst sıralara tırmanan firmalar şunlar oldu:



Hızla yükseldiler



“Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 163. Sıradan 128. sıraya, Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş. 220. basamaktan 170. basamağa, CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. 176’dan 149’a, Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 223. sıradan, 204. Sıraya, Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. 169. basamaktan 136. basamağa yükseldi.