9 Eylül Yarı Maratonu coşkuyla tamamlandı

İzmir’in işgalden kurtuluşunun anısına bu yıl sekizincisi düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu koşuldu. Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle yarışa 350 sporcu alındı. Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasındaki 21 kilometre 97 metrelik parkurda koşulan yarışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başlattı. Başkan Tunç Soyer startı verdikten hemen sonra 35001 numaralı forma ile yarışa katıldı. 21 kilometrelik parkuru tamamlayan Başkan Soyer, koşunun ardından yarışta dereceye girenlere madalyalarını verdi.



‘Gücümüz artıyor’

Ödül töreninde Türkiye’nin ilk Sanal Koşu Kulübü’nü açacaklarını müjdeleyen Başkan Soyer, “Türkiye’nin ilk Sanal Tam Maratonu’nu ve sanal 10 kilometre koşusunu 4 Ekim’de pandemi önlemleri sebebiyle limitli katılımla gerçekleşecek Maraton İzmir ile birlikte organize edeceğiz. Harika sürprizler tüm koşucuları ve sporseverleri heyecanlandıracak. İzmir sporcuları, maratonlarıyla bir dünya markası olacak. Tamamlanan yarı maraton, 4 Ekim’de düzenleyeceğimiz Maraton İzmir ile kentin bu alandaki markalaşma gücünü ortaya çıkarıyoruz” dedi. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’nda genel sıralama erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw oldu. l İZMİR Milliyet