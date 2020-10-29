97. yıl hatırası

Güzelbahçe Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gençlere çok özel hediyeler dağıttı. Güzelbahçe’de yaşayan 18 yaşını doldurmuş 400 gence Atatürk’ün Nutuk Kitabı, Türk Bayrağı ve Başkan Mustafa İnce’nin yazdığı mektup ulaştırıldı. Bazı gençlere Başkan İnce mektubu kendisi verdi.



Kılavuz olsun



Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetini onlara emanet edeceklerini söyleyen İnce, “Geleceğin temellerini sağlam atmalıyız. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak gençliktir. Biz Atamızın Nutuk kitabını sizlere yol gösterici olsun diye hediye ediyoruz. Kılavuzunuz Nutuk, hedefiniz muasır medeniyetler olsun. Eğer kabul ederseniz en güzel yaşınızda, yaklaşık 400 Güzelbahçeli yaşıtınızla birlikte bir zeytin fidanlığı oluşturacağız. Cumhuriyetimizin 97. yılına bir hatıra bırakacağız. Bu fidanlık hür ve özgür bir neslin sembolü olacak” dedi.



Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal mesafe dikkate alınarak çelenk töreni düzenlendi. Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı’ndaki törene katılan Başkan İnce, şöyle konuştu:

Haydi balkonlara



“Bu yıl farklı bir yıl oldu. Milli bayramlarımızı evlerimizde, balkonlarımızda kutluyoruz. Tabi isterdik ki meydanları, sahaları dolduralım ve 97 yıl önce bugün atılan Cumhuriyetin temellerini coşkulu ve daha heyecanlı bir şekilde kutlayalım. Ama biz yine de o coşku ve heyecanı devam ettirip ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, can vermiş ecdadımızın mirasını daha da ileri taşıyacağız. Bugün saat 17.00’de tüm Güzelbahçe’mizi dolaşıp bu coşkuyu doruğa ulaştıracağız. Vatandaşlarımızda balkonlarından, pencerelerinden bu coşkuya ortak olmalarını istiyorum.”