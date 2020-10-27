AB tescilli kestanede zahmetli hasat başladı

AYDIN’ın, incirden sonra Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenen ikinci ürünü kestanede hasat başladı. Hasat, geç başlasa da kestane fiyatları, üreticiyi memnun etti.

Efeler ilçesinin kırsal Eğrikavak Mahallesi’nde üreticilerin dağlık alandaki ağaçlarından topladıkları kestaneler, önce kazılan çukurlara gömülüp, yaklaşık 2 ay bekletiliyor ardından sulanarak, kabuğunun çürümesi sağlanıyor. Çürümeye başlayan kestanelerin kabukları, daha sonra makine ile ayıklanıyor. Kabuklarından ayrılan kestaneler, kalitesine göre, kilosu 25 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla tüccarlara satılıyor.

Bin 300 nüfuslu Eğrikavak Mahallesi’nin neredeyse tamamı, geçimini kestane üretiminden sağlıyor. Mahallede yılda 300 bin ton kestane üretiliyor.

Rekolte düştü

Eğrikavak Mahallesi’nin muhtarı Muhsin Kıyar, “Eğrikavak, dağlarından bal, ovasından yağ akan bir yerdir. Kestanesi, cevizi, inciri ve zeytiniyle namlı bir mahalledir. Geçmiş yıllarda mahallemizde 1 milyon ton kestane üretiliyordu. Şimdi ise ağaçlardaki hastalıktan bu rakam büyük oranda düştü” diye konuştu.

Dikenleri nedeniyle hasadı zahmetli olan kestaneyi ağaçlardan erkekler düşürüyor, kadınlar da yerden topluyor.