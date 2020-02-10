Abalıoğlu’na çifte ödül

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan ve piliç eti sektöründe Lezita markası ile tanınan Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen, Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’nden iki ödülle döndü. Şirket, Et ve Balık Ürünleri Sanayiinde Üretim ve Yatırım Birincilik Ödülü ile Borsa Üyeleri Arasında Kendi Meslek Grubunda Borsa Tescil İşlemleri Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.