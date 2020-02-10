BİST121.015-1,04 EURO6,56-0,48USD5,99-0,49ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Abalıoğlu’na çifte ödül
    ABONE OL
    10.02.2020 - 00:02 |

    Abalıoğlu’na çifte ödül

    Abalıoğlu’na çifte ödül

    Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan ve piliç eti sektöründe Lezita markası ile tanınan Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen, Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’nden iki ödülle döndü. Şirket, Et ve Balık Ürünleri Sanayiinde Üretim ve Yatırım Birincilik Ödülü ile Borsa Üyeleri Arasında Kendi Meslek Grubunda Borsa Tescil İşlemleri Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

    Antalya'da trafik kazasıAntalya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı otomobilde bulunan sürücü öldü, eşi ise ağır yaralandı. Çiftin 8 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber