ABD’li zenginlerin mobilyası İzmir’den

Dorya firmasının ikinci kuşak temsilcisi olan başarılı iş insanı, ABD’nin dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı olduğunu, Türkiye’nin ise bu pazardan yeteri kadar pay alamadığını dile getirdi. “Ürünlerimiz birçok ünlü isim tarafından tercih ediliyor” diyen Yorgancıoğlu, “En bilineni George Clooney ancak NBA yıldızlarına da çok satışı gerçekleştirdik. Beni gurulandıran ise önemli birine ait Boeing 747’de mobilyalarımızın kullanılmasıydı. Hedefimiz, dünyanın ilk 5 lüks mobilya markasından biri olmak” dedi.