Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında beslenme imkanları azalan can dostlara Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği sürüyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kentin muhtelif alanlarına can dostlar için mama bırakıldı. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de can dostların sağlık durumları da kontrol etti.