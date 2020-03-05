AÇEV’le annelere destek programı

‘Annelik Yolculuğunda Yalnız Değilsiniz’ başlıklı etkinlikte eğitimciler, annelere çocuklarıyla daha etkili ve sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için çocuk gelişiminin aşamaları, ailenin rolü ve önemi, çocuk ve anne sağlığı ile ilgili bilgi verdi.