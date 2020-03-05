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    HaberlerEge Haberleri AÇEV’le annelere destek programı
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    05.03.2020 - 00:01 |

    AÇEV’le annelere destek programı

    Buca Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle 3-6 yaş çocuğu olan annelere eğitim semineri gerçekleştirdi

    AÇEV’le annelere destek programı

    ‘Annelik Yolculuğunda Yalnız Değilsiniz’ başlıklı etkinlikte eğitimciler, annelere çocuklarıyla daha etkili ve sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için çocuk gelişiminin aşamaları, ailenin rolü ve önemi, çocuk ve anne sağlığı ile ilgili bilgi verdi.

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