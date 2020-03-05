05.03.2020 - 00:01 |
AÇEV’le annelere destek programı
Buca Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle 3-6 yaş çocuğu olan annelere eğitim semineri gerçekleştirdi
‘Annelik Yolculuğunda Yalnız Değilsiniz’ başlıklı etkinlikte eğitimciler, annelere çocuklarıyla daha etkili ve sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için çocuk gelişiminin aşamaları, ailenin rolü ve önemi, çocuk ve anne sağlığı ile ilgili bilgi verdi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.