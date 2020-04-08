08.04.2020 - 00:02 |
Açık alanlara evde kal çıkartmaları
Çiğli Belediyesi, koronavirüsle mücadele sürecinin evde geçirilmesini teşvik etmek amacıyla kentin işlek birçok noktasına ‘Evde Kal’ vurgusu yapan çıkartmalar yapıştırdı.
Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızdan tek beklentimiz, her türlü tedbiri özenle almaya devam ettiğimiz bu süreci evlerinde izole bir şekilde geçirmeleri” dedi.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.