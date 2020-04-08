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    HaberlerEge Haberleri Açık alanlara evde kal çıkartmaları
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    08.04.2020 - 00:02 |

    Açık alanlara evde kal çıkartmaları

    Çiğli Belediyesi, koronavirüsle mücadele sürecinin evde geçirilmesini teşvik etmek amacıyla kentin işlek birçok noktasına ‘Evde Kal’ vurgusu yapan çıkartmalar yapıştırdı.

    Açık alanlara evde kal çıkartmaları

    Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızdan tek beklentimiz, her türlü tedbiri özenle almaya devam ettiğimiz bu süreci evlerinde izole bir şekilde geçirmeleri” dedi.

     

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