‘Açık Kapı’yla sorunlar çözülüyor

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi amacıyla oluşturulan ‘Açık Kapı’ biriminin kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkı sağladığını söyledi, “Bugüne kadar bin 55 vatandaşımız, başvuruda bulundu. Bu başvuruların bin 22’si uzman personelimiz tarafından büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Devam eden 33 başvuru bulunuyor” dedi. Düzenli olarak ‘Halk Günü’ etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldiğini dile getiren Kocabıyık, “Amacımız kolay ulaşılabilir olmak, taleplere çözümler bulmak” diye konuştu.