27.02.2020 - 00:02 |
‘Açık Kapı’yla sorunlar çözülüyor
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından projelendirilen ve valilikler bünyesinde oluşturulan ‘Açık Kapı’nın Uşak bürosunda, bugüne kadar bin 55 kişi sorununa çözüm aradı.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi amacıyla oluşturulan ‘Açık Kapı’ biriminin kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkı sağladığını söyledi, “Bugüne kadar bin 55 vatandaşımız, başvuruda bulundu. Bu başvuruların bin 22’si uzman personelimiz tarafından büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Devam eden 33 başvuru bulunuyor” dedi. Düzenli olarak ‘Halk Günü’ etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldiğini dile getiren Kocabıyık, “Amacımız kolay ulaşılabilir olmak, taleplere çözümler bulmak” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.