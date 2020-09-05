Açıkhava Sinema Günleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Açıkhava Sinema Günleri bugün başlıyor. Her gösterimden önce filmlerle ilgili söyleşilerin de yer alacağı etkinlikler dizisi kapsamında 8 film ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. ‘Küçük Şeyler’ filmiyle başlayacak olan gösterimler, Kültürpark Uzun Havuz’da 21.30’da yapılacak. Her gösterimden önce sinema yazarı Vecdi Sayar, filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla söyleşi yapacak. 6 Eylül’de ‘Kızkardeşler’, 7 Eylül’de ‘Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla’, 8 Eylül’de ‘Endişe’, 10 Eylül’de ‘Kardeşler’, 11 Eylül’de ‘Görülmüştür’, 12 Eylül’de ‘Kapı’, 13 Eylül’de de ‘Nuh Tepesi’ adlı filmler sanatseverlerle buluşacak.