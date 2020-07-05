Acil Yardım Hattı devrede

Bodrum Belediyesi, şiddete veya istismara uğrayan kişilerin, maruz kaldıkları olaylarla mücadelede hukuki ve psikolojik destek-danışmanlık ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanabileceği Acil Yardım Hattı için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’yla protokol imzaladı. İmzaları Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Federasyon Başkanı Canan Güllü attı. Güllü, 0 212 656 9696 ve 0 549 656 9696 numaralı Acil Yardım Hattı’nda, deneyimli, mağduru nereye ne şekilde yönlendireceğini bilen ve gerektiğinde takibini yapabilen, mağduriyetin giderilmesi için hukuki, psikolojik ve danışmanlık hizmeti veren kişilerin çalıştığını söyledi.

Yüzde 99’u tamam

Kadınlara yönelik çalışmalar kapsamında daha önce Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartını da imzaladıklarını belirten Başkan Aras da, “Devreye alınacak olan Acil Yardım Hattı’nda, Kadın Dernekleri Federasyonu ile işbirliği içinde çalışacağız. Kadın Danışma Merkezi ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Kadın Sığınma Evi’nin de yüzde 99’u tamamlandı” diye konuştu.