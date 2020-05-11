Açılan işletmelere hijyen desteği

Bugün kapılarını açan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Urla Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Esnafın ve çalışanların da, toplum sağlığı adına gerekli önlemleri alması gerektiğini belirten Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, “Ülke genelinde alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla salgının iyice azalıp bu süreci atlatacağımıza inanıyorum” dedi.