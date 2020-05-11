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    HaberlerEge Haberleri Açılan işletmelere hijyen desteği
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    11.05.2020 - 00:03 |

    Açılan işletmelere hijyen desteği

    Açılan işletmelere hijyen desteği

    Bugün kapılarını açan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Urla Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Esnafın ve çalışanların da, toplum sağlığı adına gerekli önlemleri alması gerektiğini belirten Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, “Ülke genelinde alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla salgının iyice azalıp bu süreci atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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