Ada, bayrama hazır

Kuşadası Belediyesi, bayram öncesinde kurbanlıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyenik bir ortamda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Kuşadası merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde belirlenen kurban satış alanlarının girişine dezenfektan tünelleri yerleştirildi.

Ayrıca, bayramın ilk iki gününde Kuşadası Belediyesi mezbahasında ücretsiz kesim hizmeti verilecek. Bayramın birinci günü küçükbaş, bayramın ikinci günü de büyükbaş hayvanların kesimi profesyonel kasaplar tarafından yapılacak. Başkan Ömer Günel, bayram için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.