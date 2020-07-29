BİST1.1530.00EURO8.170.51USD6.940.21ALTIN436.511.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ada, bayrama hazır
    ABONE OL
    29.07.2020 - 07:00 |

    Ada, bayrama hazır

    Kuşadası Belediyesi, bayram öncesinde kurbanlıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyenik bir ortamda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı.

    Ada, bayrama hazır

    Kuşadası Belediyesi, bayram öncesinde kurbanlıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyenik bir ortamda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Kuşadası merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde belirlenen kurban satış alanlarının girişine dezenfektan tünelleri yerleştirildi.
    Ayrıca, bayramın ilk iki gününde Kuşadası Belediyesi mezbahasında ücretsiz kesim hizmeti verilecek. Bayramın birinci günü küçükbaş, bayramın ikinci günü de büyükbaş hayvanların kesimi profesyonel kasaplar tarafından yapılacak. Başkan Ömer Günel, bayram için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

    Kahramanmaraş'ta feci kazaKahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Sıradaki Haber