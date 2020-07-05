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    HaberlerEge Haberleri Ada yine şenlendi
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    05.07.2020 - 00:02 |

    Ada yine şenlendi

    Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kültür-sanat etkinlikleri Kuşadası’nda yeniden başladı.

    Ada yine şenlendi

    Balıkçılar Meydanı’nda “İçinden Mey Geçen Şarkılar” adıyla düzenlenen Mehtap Meral konserlerine çok sayıda vatandaş katıldı. Kentte açık hava kültür-sanat etkinliklerinin yaz boyunca devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Virüs tehlikesini henüz atlatmış olmasak da tedbirleri elden bırakmadan kültürel etkinlikler düzenlemeye başladık” dedi. Kuşadası Belediyesi, cumartesi geceleri ise saat 21.00’da Kervansaray’da sevilen isimleri sanatseverlerle buluşturacak. 11 Temmuz’da fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut hayranları ile bir araya gelecek.

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