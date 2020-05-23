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    HaberlerEge Haberleri Ada’da tek yön nefes aldırıyor
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    23.05.2020 - 00:04 |

    Ada’da tek yön nefes aldırıyor

    Kuşadası Belediyesi’nin tek yön uygulaması, kent içi trafiği rahatlatıyor, sekiz kavşaktaki refüj düzenlemeleriyle ilçe daha estetik bir görünüme kavuşuyor

    Ada’da tek yön nefes aldırıyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kent içi trafiğini akıcı hale getirmek amacıyla uygulanan tek yön trafik projesi kapsamında planlanan kalıcı düzenlemelerin yapımı sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler 7/24 çalışıyor. Ana arterlerde bulunan yaya kaldırımlarının, refüjlerin ve kavşakların bordür ve parke taşı döşeme işlemleri tamamlanırken, uygulanan peyzaj tasarımları büyük beğeniyle karşılanıyor. Proje kapsamında düzenlenecek olan 8 kavşaktan Şevki Hasırcı Meydanı Kavşağı ile Belediye Kavşağı tamamlandı, Kısmet Otel, İlayda Otel, Denizbank, Meteoroloji, Hasan Reis Bulvarı ve Kadınlar Denizi kavşaklarında da çalışmalar sürüyor.Başkan Ömer Günel, tek yön trafik düzeninin, kent içi trafiğini akıcı hale getirdiğini belirtti, şunları dile getirdi:

    Yeşil alan artıyor

    “Bu projenin temel amacı araç trafiğini düzenlemek, özellikle yaz aylarında hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin trafikte harcadığı süreyi asgariye indirmek. Ancak bu projenin bir diğer önemli amacı da kaldırımların ve yürüyüş yollarının genişletilmesi suretiyle yaya öncelikli bir trafik düzeni tesis etmek. Öte yandan projelendirilen kavşak, refüj düzenlemeleri ve peyzaj tasarımları ile kentimizi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz. 8 kavşakta yapılacak düzenlemeler kentimize 4 bin 200 metrekarelik yeşil alan kazandıracak.”

    Mezarlıklar ziyarete hazır

    Korovirüsle mücadelesini aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı ortak çalışma sonrasında Kirazlı, Çınar, Soğucak, Yaylaköy, Caferli, Davutlar, Güzelçamlı, Osmaniye ve İslamşanlı mezarlıkları olmak üzere ilçe genelindeki 11 mezarlık, ziyarete hazır hale getirildi.

     

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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