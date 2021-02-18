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    HaberlerEge Haberleri Adagöl’ü süsleyecek
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    18.02.2021 - 00:03 |

    Adagöl’ü süsleyecek

    Turistik çarşılarda yenileme sürdüren Kuşadası Belediyesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nın bambaşka bir görüntüye kavuşturacak.

    Adagöl’ü süsleyecek

    Alt ve üstyapı işlemleri devam eden bulvardan palmiye ağaçları taşınmaya başlandı. Çok uzun olmaları nedeniyle bakım işlemleri sırasında büyük zorluk yaşanan ve altyapı çalışmalarının gerçekleşebilmesi için sökülmesi gereken 13 palmiye ağacı, çevre düzenleme çalışmaları devam etmekte olan Adagöl Mesire Alanı’nda toprakla buluşturulmaya başlandı.

    Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince özel söküm makineleri aracılığıyla hassasiyetle yerlerinden sökülen 20-25 yaşındaki palmiyeler, Adagöl’e taşınarak belirlenen noktalara dikiliyor. Ağaçların yeni yerlerine adaptasyonu için gerekli önlemleri alan ekipler, palmiyelerin dışında 2 adet limoni selvisi, 2 adet leylandi, 3 adet feniks ve bir adet de akasya ağacını Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasına taşıyor.

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