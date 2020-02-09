Ada’nın yılı olacak

Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’ndaki otellerde yaz sezonu doluluk oranı, başta İngiltere, Almanya ve Balkan ülkeleri olmak üzere, yurt dışından gelen yoğun talep üzerine şimdiden yüzde 60’lara ulaştı.

Endemik bitki türleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, dünyaca ünlü su parkı, sosyal yaşamı ve mavi bayraklı plajlarıyla Ege Bölgesi’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası, her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Kuşadası’ndaki Güvercinada ve Kadı Kalesi de ilgi gören, tarihi mekânlar arasında bulunuyor. Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’nin bulunduğu Selçuk ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşadası, bu yakınlığı avantaja çeviriyor. Kruvaziyer turizminde lider konumunda bulunan Kuşadası, her yıl dev gemilerden inen 100 binlerce turisti ağırlıyor.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, Türkiye’de yaz turizminin ilk başladığı merkezin Kuşadası olduğunu söyledi, “Son dönemde, ilçenin otel ve plajları dünya standartlarını yakaladı. Etkili reklamlarla da eski günlerimize döndük. Mevcut 35 bin yatak kapasiteli otellerle turistleri en iyi şekilde ağırlıyoruz” diye konuştu.

Önceki sezonu çok iyi geçirdiklerini kaydeden Özden, 2019’da Kuşadası’nı yaklaşık 3 milyon 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, turizmde yükselen grafiğin herkesi sevindirdiğini dile getirdi.

Ek uçak seferleri

Hollanda, Belçika ve Balkan ülkelerinden de ciddi talep olduğunu dile getiren KODER Başkanı Özden, “Buna ek olarak, hiç olmayan Polonyalı turistlerde de ciddi bir artış oldu. Slovaklar, Slovenler birkaç yıldır yoktu. Onlar da gelmeye başladı. Kuşadası tekrar eski günlerine dönmeye başladı. Yurt dışından bu bölgeye bakış gayet olumlu. Ek uçak seferleri konuluyor. Bu zamana kadar hiç gelmeyen tur operatörleri gelmeye başladı. 2020 yılı erken rezervasyonları oldukça iyi durumda. Erken rezervasyonda şimdiden yüzde 60’lara ulaştık. Turizm tarihinin iyi sezonlarından birini geçirme ihtimalimiz çok yüksek” diye konuştu.

Termal atak

Kuşadası Belediyesi, Davutlar ve Güzelçamlı’daki termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılarak bölge turizmine kazandırılması için harekete geçti. Belediye Meclisi’nden jeotermal şirket kurulması için yetki alan Başkan Ömer Günel, “Bu sayede daha kolay kaynak bulup yatırım yapabileceğiz. Şirket, ARYA Turistik Tesisleri AŞ gibi belediye bünyesinde olacak. Termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması önemli” dedi.