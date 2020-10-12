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    12.10.2020 - 00:04 |

    Ada’ya davet

    Ada’ya davet

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Tatlıses, “Kuşadası sıklıkla ziyaret ettiğim bir kent. Siz değerli başkanıyla bir araya gelmek beni çok mutlu etti” dedi. Başkan Ömer Günel ise “Sizinle bir arada olmak bizim için çok önemli. Yaptığınız işlerle tüm dünyaya isminizi duyurmuş değerli bir sanatçısınız. Televizyon ekranlarına yeniden dönecek olan İbo Show’u heyecanla bekliyoruz. Programınızı geçmiş yıllarda olduğu gibi Kuşadası’nda da çekmenizi istiyoruz” diye konuştu.

    Başkan Ömer Günel’e ziyaretinde eşi Duygu Günel, Belediye Meclisi Üyesi Tibet Özer ve KUSAV Başkanı Levent Köylü de eşlik etti.

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