Adaylar belirlendi

ASİTEM’den yapılan açıklamaya göre, en iyi sinema filmi dalında 7. Koğuştaki Mucize 14 dalda, Bir Aşk İki Hayat 13 dalda ve Cinayet Süsü de 12 daldaki adaylığıyla öne çıktı. Festivale yeni eklenen En İyi Televizyon Dizisi ve En İyi Dijital Yapım kategorilerinde ise Afili Aşk 8, Arka Sokaklar 7, Babil 6, Atiye 6, Behzat Ç. 5 ve Aynen Aynen dizisi de 4 dalda aday oldu. ASİTEM Başkanı Muammer Sarıkaya, Uluslararası İzmir Film Festivali’nin önceki yıl vizyona giren her filmi doğal aday kabul etmesi ve kazananları noter onaylı halk oylamasıyla belirlemesi nedeniyle diğer festivallerden farklı olduğuna işaret etti. l AA