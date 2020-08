Adaylar belli oldu

Rönesans Model Ajans’ın bu yıl 20. kez düzenlediği Miss&Mr Model of Turkey 2020’de fotoğraf elemesi yapıldı. Jüri üyeleri model adaylarını belirlerken zor anlar yaşadı.

Rönesans Model Ajans bünyesinde bu yıl 20’nci kez düzenlenen Miss&Mr Model of Turkey 2020’de fotoğraf elemesi gerçekleşti. Milliyet Ege Bölge Temsilciliği’nde buluşan jüride; Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır , Miss&Mr Model of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük, Miss&Mr Model Of Turkey 2016 finalisti Ecemnur Durmaz, Miss&Mr Model Of Turkey 2017 finalisti Ece Balaban ve Miss&Mr Model Of Turkey 2017 2’ncisi Alara Yeşilöz yer aldı.

Titizlikle yapılan değerlendirmede juri üyeleri, model adaylarını belirlerken zorlandı. Yarışmanın İzmir ön elemesi 9 Ağustos günü Saklıbahçe Event Hall’de, İstanbul elemesi ise Crowne Plaza İstanbul-Florya’da yapılacak. Yarışmanın büyük finali ise yine Crowne Plaza İstanbul-Florya’da geçekleştirilecek. Bu yılki temasını ‘Sağlıklı yaşam’ olarak belirleyen yarışmayı, Crowne Plaza İstanbul-Florya, Türk Kızılayı, Doğa Sigorta, Güres Group, Altier Academy, Airlife, Di Claro ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi gibi kurumlar destekliyor.