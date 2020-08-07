BİST1.034-5.26EURO8.58-0.32USD7.22-0.07ALTIN479.993.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Adaylar belli oldu
    ABONE OL
    07.08.2020 - 00:05 |

    Adaylar belli oldu

    Adaylar belli oldu

    Rönesans Model Ajans’ın bu yıl 20. kez düzenlediği Miss&Mr Model of Turkey 2020’de fotoğraf elemesi yapıldı. Jüri üyeleri model adaylarını belirlerken zor anlar yaşadı.

    Rönesans Model Ajans bünyesinde bu yıl 20’nci kez düzenlenen Miss&Mr Model of Turkey 2020’de fotoğraf elemesi gerçekleşti. Milliyet Ege Bölge Temsilciliği’nde buluşan jüride; Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır , Miss&Mr Model of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük, Miss&Mr Model Of Turkey 2016 finalisti Ecemnur Durmaz, Miss&Mr Model Of Turkey 2017 finalisti Ece Balaban ve Miss&Mr Model Of Turkey 2017 2’ncisi Alara Yeşilöz yer aldı.

    Titizlikle yapılan değerlendirmede juri üyeleri, model adaylarını belirlerken zorlandı. Yarışmanın İzmir ön elemesi 9 Ağustos günü Saklıbahçe Event Hall’de, İstanbul elemesi ise Crowne Plaza İstanbul-Florya’da yapılacak. Yarışmanın büyük finali ise yine Crowne Plaza İstanbul-Florya’da geçekleştirilecek. Bu yılki temasını ‘Sağlıklı yaşam’ olarak belirleyen yarışmayı, Crowne Plaza İstanbul-Florya, Türk Kızılayı, Doğa Sigorta, Güres Group, Altier Academy, Airlife, Di Claro ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi gibi kurumlar destekliyor.

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldıBeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deniz Tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz Tarağı nasıl yenir? İşte tarifi ve malzemeleri

    Deniz Tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz Tarağı nasıl yenir? İşte tarifi ve malzemeleri

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

    Sıradaki Haber