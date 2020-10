Aden’de her gün farklı etkinlik

Evlerinde yaşamları kısıtlanan çınarlar, Aden’de her günü dolu dolu yaşıyor, hangi etkinliğe katılacaklarını sabırsızlıkla bekliyor. İleri yaştaki bireylere hazırlanan etkinliklerde bir amaç ve anlamın olması gerektiğini belirten Kurucu Dr. Aykan Çelikel, “Onlar biriktirmeyi sever. Kullandıkları her şeyin bir değeri vardır. Bizlerde bunlardan yola çıkarak onların kullandıkları malzeme atıklarını değerlendirdik. Hem zor günler geçiren ülke ekonomisine katkı sağladık hem de pandemi sürecinde anlamlı elişi çalışmaları ve etkinlikler planladık” dedi.



Düzenli egzersiz



Hemen hemen her gün farklı bir program düzenlediklerini kaydeden Sosyal Hizmet Uzmanı Kadriye Arık da, “Yaşlılarımızın küçük de olsa bir şeyler üretmelerini, hayata daha pozitif bakmalarını istiyoruz. Çeşitli malzemelerle gerçekleştirilen sanat etkinlikleri aracılığıyla yaratıcı ürünler ortaya çıkartıyoruz, müzik dinletileri ve sinema etkinlikleriyle hoş vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz” diye konuştu. Günlük kuvvetlendirme, aerobik, esneme egzersizleri yapıldığını ifade eden Fizyoterapist H. Gül Karaboğa ise, “Düzenli egzersiz, kan basıncı ve kan şekeri yönetimini düzenler. Bağışıklık sistemi, solunum ve kardiyovasküler fonksiyonun düzenlenmesi üzerine olumlu etkileri vardır. Yaş ilerlendi diye egzersizden vazgeçilmemelidir. Yaşam kalitesi her yaşta artırılabilir” şeklinde konuştu.