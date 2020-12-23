BİST1.4051.48EURO9.320.17USD7.660.08ALTIN458.09-0.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aden’den pandemiyi unutturacak etkinlikler
    ABONE OL
    23.12.2020 - 00:01 |

    Aden’den pandemiyi unutturacak etkinlikler

    Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinleri, her günü dolu geçiriyor. Beden ve ruh sağlığını güçlendirecek birbirinden farklı aktiviteler yapıyorlar

    Aden’den pandemiyi unutturacak etkinlikler

    Yeşilin ve mavinin her tonunun bir arada bulunduğu, temiz havasıyla bilinen İzmir’in Mordoğan ilçesinde hizmet veren Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin sakinleri, pandemi günlerinde sıkılmıyor. Evlerinde yaşamları kısıtlanan ileri yaştaki insanlar sosyal ve psikolojik olarak baskılanıp, yürüyüş bile yapamazken Aden sakinleri her günü dolu dolu geçiriyor, beden ve ruh sağlığını güçlendiriyor. Aden sakinleri, her gün farklı bir etkinliğe katılıyor.

    Bir taşla iki kuş

    İleri yaştaki bireylere hazırlanan etkinliklerde bir amaç ve anlamın olması gerektiğini belirten Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Zeynep Demir, “Onlar biriktirmeyi sever. Kullandıkları her şeyin bir değeri oluyor. Bizler de bunlardan yola çıkarak onların kullandıkları malzeme atıklarını değerlendirdik. Hem  zor günler geçiren ülke ekonomisine katkı sağladık hem de pandemi sürecinde anlamlı elişi çalışmaları ve etkinlikler planladık. Tüm bunları yaparken çınarlar için  geçmişte kıymetli değerleri öne çıkardık. Geçmiş hayatlarında ne kadar kıymetli işler başardıklarını hissettirdik. Onların bizler ve gelecek nesiller için biriktirdiklerini genç nesillere aktarma fırsatı sağladık” dedi.

    Üretiyorlar

    Hemen hemen her gün farklı bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden sosyal hizmet uzmanı Kadriye Arık da, “Her yaşın kendine özgü özellikleri olduğu unutulmadan, yaşlı bireylerin ilgileri ve potansiyelleri doğrultusunda üretkenliklerinin ve hayatla bağlarının devam ettirilmesinin sağlanması gerekir.

    Biz de yaşlılarımızın küçük de olsa bir şeyler üretmelerini, hayata daha pozitif bakmalarını istiyoruz. Çeşitli malzemelerle gerçekleştirilen sanat etkinlikleri aracılığıyla yaratıcı ürünler ortaya çıkartıyoruz, müzik dinletileri ve sinema etkinlikleriyle hoş zaman geçiriyoruz, sohbet ve paylaşım etkinlikleri aracılığıyla hem mutluluklarımızı hem de acılarımızı paylaşıyoruz” diye konuştu.

    ‘Düzenli egzersiz şart’

    Diğer sağlık ekiplerinin de eşliğinde yaşlılarla birlikte günlük kuvvetlendirme, germe, aerobik, esneme egzersizlerinin yapıldığını ifade eden Fizyoterapist H. Gül Karaboğa ise, “Düzenli egzersizle hem kas-iskelet sistemimizi geliştiriyor hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Düzenli egzersiz yapmanın başlıca faydalarını; kronik hastalıkları önleme, ruh sağlığını iyileştirme, düşme riskini azaltma olarak sıralayabiliriz. Kronik hastalıkları olan yaşlı bireylerin bile güvenli bir şekilde fiziksel aktivite yapması mümkün.

    Alzheimer, demans, kalp hastalıkları, hemipleji, diyabet, kabızlık, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık problemleri ile mücadelede egzersiz yapmak oldukça etkili bir yöntem. Düzenli egzersiz, kan basıncı ve kan şekeri yönetimini düzenler. Bağışıklık sistemi, solunum ve kardiyovasküler fonksiyonun düzenlenmesi üzerine olumlu etkileri var” şeklinde konuştu.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı

    Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı

    İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

    İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

    Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

    Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

    4 ilde PKK operasyonu! Gözaltılar var

    4 ilde PKK operasyonu! Gözaltılar var

    Sıradaki Haber