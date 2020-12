Aden’den pandemiyi unutturacak etkinlikler

Yeşilin ve mavinin her tonunun bir arada bulunduğu, temiz havasıyla bilinen İzmir’in Mordoğan ilçesinde hizmet veren Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin sakinleri, pandemi günlerinde sıkılmıyor. Evlerinde yaşamları kısıtlanan ileri yaştaki insanlar sosyal ve psikolojik olarak baskılanıp, yürüyüş bile yapamazken Aden sakinleri her günü dolu dolu geçiriyor, beden ve ruh sağlığını güçlendiriyor. Aden sakinleri, her gün farklı bir etkinliğe katılıyor.

Bir taşla iki kuş

İleri yaştaki bireylere hazırlanan etkinliklerde bir amaç ve anlamın olması gerektiğini belirten Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Zeynep Demir, “Onlar biriktirmeyi sever. Kullandıkları her şeyin bir değeri oluyor. Bizler de bunlardan yola çıkarak onların kullandıkları malzeme atıklarını değerlendirdik. Hem zor günler geçiren ülke ekonomisine katkı sağladık hem de pandemi sürecinde anlamlı elişi çalışmaları ve etkinlikler planladık. Tüm bunları yaparken çınarlar için geçmişte kıymetli değerleri öne çıkardık. Geçmiş hayatlarında ne kadar kıymetli işler başardıklarını hissettirdik. Onların bizler ve gelecek nesiller için biriktirdiklerini genç nesillere aktarma fırsatı sağladık” dedi.

Üretiyorlar

Hemen hemen her gün farklı bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden sosyal hizmet uzmanı Kadriye Arık da, “Her yaşın kendine özgü özellikleri olduğu unutulmadan, yaşlı bireylerin ilgileri ve potansiyelleri doğrultusunda üretkenliklerinin ve hayatla bağlarının devam ettirilmesinin sağlanması gerekir.

Biz de yaşlılarımızın küçük de olsa bir şeyler üretmelerini, hayata daha pozitif bakmalarını istiyoruz. Çeşitli malzemelerle gerçekleştirilen sanat etkinlikleri aracılığıyla yaratıcı ürünler ortaya çıkartıyoruz, müzik dinletileri ve sinema etkinlikleriyle hoş zaman geçiriyoruz, sohbet ve paylaşım etkinlikleri aracılığıyla hem mutluluklarımızı hem de acılarımızı paylaşıyoruz” diye konuştu.

‘Düzenli egzersiz şart’

Diğer sağlık ekiplerinin de eşliğinde yaşlılarla birlikte günlük kuvvetlendirme, germe, aerobik, esneme egzersizlerinin yapıldığını ifade eden Fizyoterapist H. Gül Karaboğa ise, “Düzenli egzersizle hem kas-iskelet sistemimizi geliştiriyor hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Düzenli egzersiz yapmanın başlıca faydalarını; kronik hastalıkları önleme, ruh sağlığını iyileştirme, düşme riskini azaltma olarak sıralayabiliriz. Kronik hastalıkları olan yaşlı bireylerin bile güvenli bir şekilde fiziksel aktivite yapması mümkün.

Alzheimer, demans, kalp hastalıkları, hemipleji, diyabet, kabızlık, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık problemleri ile mücadelede egzersiz yapmak oldukça etkili bir yöntem. Düzenli egzersiz, kan basıncı ve kan şekeri yönetimini düzenler. Bağışıklık sistemi, solunum ve kardiyovasküler fonksiyonun düzenlenmesi üzerine olumlu etkileri var” şeklinde konuştu.