Adım adım normalleşme

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen ve Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen online basın toplantısına katıldı.

İşsizlik artacak

Bayram sonrası için olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirten Yorgancılar, koronavirüs pandemisi sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade etti. “Ülkelerin kendilerine yeter hale gelmesinin hayati öneme sahip olduğunu herkes anladı” ifadesini kullanan Yorgancılar, şöyle konuştu:

“Gelen bilgilere göre otomotiv sektörü yüzde 30 civarında bir kapasiteyle faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmaya başlaması 1 Temmuz’a ertelenen TÜPRAŞ, yağ üretiyor. Yağ üretilemediği için diğer firmalar da sıkıntı yaşıyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Benim tahminim; bu ay böyle geçer, bayram sonrası sanayide biraz daha olumlu yöne gidilecektir. İhracat yaptığımız ülkelerden sipariş iptalleri beklerken sadece erteleme geldi. Bu tür gelişmeler de bayram sonrası normalleşme sürecine girebileceğimizi gösteriyor. Belirsizlik ve pandemi nedeniyle talep ve yatırımlarda gecikmeler olacaktır.”

KÇÖ 4 Mayıs’ta

Gelecek günlerdeki en önemli sıkıntıların başında işsizliğin olacağını sözlerine ekleyen Yorgancılar, “Şu anda dünyada yüzde 10-12 arasında bir küçülme bekleniyor bu da işsizliğin yüzde 20 civarına gelmesine neden olabilir. Bu süreçte özel sektörün de devletten alacakları var. Devlet bunu parayı ödediği zaman özel sektörün eli rahatlayacak. Bu ödemeyi tahvil veya bono ile de yapabilir. Böylece para gibi piyasada döner; özel sektür de işlerini daha rahat sürdürür. Kısa çalışma ödeneği de 4 Mayıs’ta ödenecek” diye konuştu.