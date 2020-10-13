ADM ve GDZ Elektrik artık WhatsApp’ta

Müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımak adına çalışmalarına devam eden ADM ve GDZ Elektrik, alternatif iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyip müşterilerine WhatsApp servisini sunmaya başladı. WhatsApp ile planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, sokak aydınlatma ve arıza bildirim talepleri ile ilgili müşterilerine hizmet sunacak olan şirketler, müşterilerinin taleplerine 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde cevap verebilecek.

Müşterilerin ADM Elektrik için (Aydın, Denizli ve Muğla) 0 258 186 00 00, GDZ Elektrik için (İzmir ve Manisa) 0 232 186 00 00 iletişim numaralı kurumsal hesapları, telefon rehberine kaydetmeleri yeterli olacak.