Adnan Menderes’e yeni sertifika

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından, pandemi döneminde güvenli seyahat için verilen ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’nu aldı.

Mart ayından itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda çalışanlar ve yolcuların sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdiklerini anlatan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yılın ilk 10 ayında 4 milyon 768 bin yolcuya hizmet verdi. Türkiye’deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladık. Şimdi de ACI tarafından oluşturulan kriterlere uyum göstererek sertifikamızı aldık” dedi.