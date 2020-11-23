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    HaberlerEge Haberleri Adnan Menderes’e yeni sertifika
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    23.11.2020 - 00:01 |

    Adnan Menderes’e yeni sertifika

    Adnan Menderes’e yeni sertifika

    İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından, pandemi döneminde güvenli seyahat için verilen ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’nu aldı.

    Mart ayından itibaren İzmir  Adnan Menderes Havalimanı’nda çalışanlar ve yolcuların sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdiklerini anlatan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yılın ilk 10 ayında 4 milyon 768  bin yolcuya hizmet verdi. Türkiye’deki  havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri  Sertifikasyonunu aldık. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladık. Şimdi de ACI tarafından  oluşturulan kriterlere uyum göstererek sertifikamızı aldık” dedi.

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