Adrese erzak paketi

Buca Belediyesi tarafından hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı paketlere, Başkan Erhan Kılıç’ın “evde kal” mesajının yazılı olduğu bilgilendirme kartları da konuldu. Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekiple de 65 yaş ve üstü vatandaşın talepleri telefonla tespit ediliyor. Erzak yardımı yapılanlara, kolonya ve temizlik malzemeleri bulunan ayrı bir paket daha dağıtılıyor. Başkan Rıdvan Karakayalı, “Ekip sayımızı artırdık dedi.

Çöpler alınıyor

Edremit Belediyesi, 65 yaş üstünün, engellilerin ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşın çöplerini evlerinden alıyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler; 0266 372 17 00, 0266 372 22 11, 0266 372 22 55 ve 444 85 10 numaralı telefondan talepte bulunuyor. Başkan Selman Hasan Arslan, “Yeter ki sizler evlerinizde kalın, gerisini biz hallederiz” dedi.