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    HaberlerEge Haberleri Aeneas Rotası onay bekliyor
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    30.09.2020 - 00:03 |

    Aeneas Rotası onay bekliyor

    Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi’nin Kültür Rotaları Enstitüsü’nce dünya çapında 15 yeni kültür rotasından birisi olarak belirlenen Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi EPA Genel Kurulu huzurunda projenin nihai sunumunu yapmaya davet edildi.

    Aeneas Rotası onay bekliyor

    Başkan Selman Hasan Arslan, Türkiye’den başlayan ilk ve tek Avrupa Konseyi’nin tescilli kültür rotası olma yolunda bulunan Aeneas Kültür Rotası projesinin, stratejik ve yerel kalkınma potansiyeli taşıdığını söyledi.

     

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