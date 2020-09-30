30.09.2020 - 00:03 |
Aeneas Rotası onay bekliyor
Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi’nin Kültür Rotaları Enstitüsü’nce dünya çapında 15 yeni kültür rotasından birisi olarak belirlenen Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi EPA Genel Kurulu huzurunda projenin nihai sunumunu yapmaya davet edildi.
Başkan Selman Hasan Arslan, Türkiye’den başlayan ilk ve tek Avrupa Konseyi’nin tescilli kültür rotası olma yolunda bulunan Aeneas Kültür Rotası projesinin, stratejik ve yerel kalkınma potansiyeli taşıdığını söyledi.