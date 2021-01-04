Afet öncesi kadar sonrası da önemli

Yetişkinlerde afet sonrası şok, öfke, çaresizlik, hissizlik ya da aşırı korku hali, suçluluk, utanç gibi duygusal tepkiler görülebileceğini belirten Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Mahmut Bektaş, “Teselli etmeye çalışırken özellikle de çocuklara yönelik boş sözler verilerek bu kişilerin dikkatini dağıtmak yapılan en büyük hatalar arasında yer alıyor. Depremzedelere yönelik ‘siz mağdursunuz, güçsüzsünüz, hiçbir şeyi yapamazsınız, biz sizin için her şeyi sağlarız’ duruşu yanlış. Bir kişi sürekli yardım almaya ve mağdur olmaya devam ederse toparlanma becerisi de o kadar düşer” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş de, afet durumlarında telefon, sosyal medya gibi iletişim kanallarını gereksiz meşgul etmemek gerektiğini ifade etti. AKUT Seminer Birimi Sorumlusu Harun Öngören ise, “Deprem anında meydana gelebilecek cam kırıkları gibi tehlikelere karşı mutlaka yatağınızın başucunda bir terlik, bir litre su, el feneri, düdük bulunan ilkyardım çantası olmalı” dedi.