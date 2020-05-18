Afrika sıcağında yasağı deldiler

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bazı kişiler kısa süreliğine denize girdi. Çoğu bölge sakiniyse Afrika sıcağına rağmen evde kaldı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 45 dereceye gösterirken nem oranın yüzde 68, deniz suyu sıcaklığının 14 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji, Afrika sıcaklıklarının hafta içinde de devam edeceği, ardından aralıklarla yağmur yağacağı tahminini yaptı. l ALİ GÜNDOĞAN DHA