18.05.2020 - 00:03 |
Afrika sıcağında yasağı deldiler
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bazı kişiler kısa süreliğine denize girdi. Çoğu bölge sakiniyse Afrika sıcağına rağmen evde kaldı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 45 dereceye gösterirken nem oranın yüzde 68, deniz suyu sıcaklığının 14 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji, Afrika sıcaklıklarının hafta içinde de devam edeceği, ardından aralıklarla yağmur yağacağı tahminini yaptı. l ALİ GÜNDOĞAN DHA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.