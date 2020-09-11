Ağaç cambazı!

Çocuk yaşlarda ağaçlara tırmanarak kendisini geliştiren Gündoğdu, daldan dala geçerek elindeki sırıkla cevizlerin düşmesini sağlıyor. İncecik dallarda hiç tereddüt etmeden yürüyen Gündoğdu, günlük aldığı 300 lira yevmiye ile geçimini sağlıyor. Durmuş Ali Calayır ise, annesi ve ablasıyla birlikte topladıkları cevizleri çuvallara doldurup, kabuklarından ayırarak yaşının kilosunu 15, kurusunun kilosunu ise 25 liradan satıyor. Kendisinde doğuştan yetenek olduğunu ve sonradan keşfettiğini belirten Hamdi Gündoğdu, “6 yıldan beri bu işi yapıyorum. Mahallemizde bu işi yapan 2 kişi daha var. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor” dedi.