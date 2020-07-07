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    07.07.2020 - 07:00 | | EFSUN ERBALABAN YILMAZ AA

    Agora’dan Viyana’ya

    Küçük yaştan itibaren hem çalışıp hem de tutkunu olduğu resimle ilgili eğitim almak için çabalayan Ferhat İlhan, Viyana Sanat Akademisi’ne kabul edildi

    Agora’dan Viyana’ya

    İzmir’in arka mahallelerinden Agora’da büyüyen Ferhat İlhan (22), üstün yeteneklilerin kabul edildiği Viyana Sanat Akademisi’nde eğitim almaya hak kazandı. Ayakkabıcı bir baba ve ev kadını bir annenin dört çocuğundan biri olarak 1998 yılında doğan genç yetenek, maddi imkansızlıklara ve zorlu şartlara rağmen hayalini kurduğu hayata adım atmayı başardı.
    Kardıçalı Hanı’nda eğitim veren sanatçı Teslime Başak Özkutlu’nun atölyesinin kapısını 13 yaşındayken çalan İlhan, resim yapmayı öğrenmek istediğini anlattı. İlk başvurusu yaşı tutmadığı için kabul edilmedi. Ardından, aynı handa sanatla uğraşan bir başka öğretmeni yanına alıp yeniden Özkutlu’ya gitti. Resim aşkı sayesinde atölyeye kabul edilen İlhan, gerekli malzemeleri alabilmek için kıraathanelerle restoranlarda çaycılık ve garsonluk yaptı.

    Sekiz kişiden biri

    Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitimine devam ederken dünyanın en iyi okulları arasında gösterilen Viyana Sanat Akademisi’ne başvuran İlhan, modern sanat tarihinin önemli isimlerinden Daniel Richter’in atölyesine tüm dünyadan kabul edilen sekiz yetenekli genç ressam arasında yer aldı. Egon Schiele gibi sanat tarihi dünyasına damga vuran isimlerin mezun olduğu, Adolf Hitler’in ise iki kez başvurup kabul edilmediği ünlü okula gitmek için mücadele veren İlhan, “Umarım hayatım sanatla devam eder. Kolaj mantığıyla kağıtlar üzerinde çalışıyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum. Viyana’da üç yıllık eğitimi tamamlayabilirsem bana her zaman destek olan annem ve babam da çok mutlu olacak. Öğretmenim Özkutlu hayatımı şekillendirdi. Başarılı olursam ben de gelecekte gelirli olan yetenekli çocuklara destek olmak istiyorum” dedi.

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