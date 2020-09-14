Aile her şeydir!

Süper Lig’de yeni sezona 5-1’lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, 5 golle gelen 3 puan sonrası açıklamalarda bulundu. Gürsel Aksel Stadı’ndaki Ege derbisine galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Palut, “Sezonun ilk maçları her zaman zor geçmeye aday maçlar. Ancak biz sezona iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Bir takım olarak kenetlendik ve takım oyunu oynama noktasında çok fazla çalışmalar yaptık. Bunun da karşılığını güzel bir galibiyetle aldık” yorumunu yaptı.



‘Kontrolü bırakmadık’

Maçın başından sonuna kadar üstün tarafın kendileri olduğunu vurgulayan İlhan Palut, “Müsabakanın başından sonuna kadar istediklerini ve çalıştıklarını uygulayan, skora bakmaksızın 90 dakika boyunca disiplin içerisinde oynayan bir Göztepe vardı. Sahada çok büyük bir mücadele veren oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor. Elbette galibiyet ile başlamak sevindirici ama hemen Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bu ciddiyetimizi ve disiplinimizi sezon boyunca sürdürmek istiyoruz” dedi.



Megyeri tamam

Şu ana kadar kadrosuna 6 futbolcuyu katan sarı kırmızılılar, kaleci transferinde de sona yaklaştı. Sinan Bolat, Piric ve Fabri gibi isimlere imza attıramayan Göztepe, Macar file bekçisi Balazs Megyeri ile anlaştı. Son olarak Yunanistan’ın Atromitos takımında kaleyi koruyan 30 yaşındaki eldivenin hafta başında İzmir’e geleceği bildirildi.



Yeniler umut verdi



Göztepe’nin yeni transferlerinden kaleci İrfan Can ve Brown Ideye mücadeleye 11’de başladı. Adanaspor’dan gelen 22 yaşındaki kaleci İrfan Can, 90 dakika boyunca görev alıp yaptığı kurtarışlarla teknik ekibe güven verdi. Yunanistan’ın Aris ekibinden transfer edilen Nijeryalı golcü Ideye ise 80 dakika sahada kaldı. Deneyimli forvet gol atamasa da güçlü fiziği ile dikkat çekti.