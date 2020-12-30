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    30.12.2020 - 00:03 |

    Aile mirasından marka yarattı

    1954 yılında Çanakkale’nin Kemallı Köyü’nde başlayan zeytinyağı serüvenini bugün ailenin 4’üncü kuşak temsilcisi Mimar Elif Yeniev, “Elbeten” adıyla sürdürüyor.

    Aile mirasından marka yarattı

    Büyükbabası Ramazan Çetin’in küçük çapta bir ticaret başlatmak amacıyla diktiği zeytin fideleriyle bugünlere gelindiğini belirten Yeniev, “Anneannemiz Zeynep Övgün, annem Betül Yeniev ve babam Ali Yeniev işleri daha da ilerleterek büyükbabamızın mirasına dört elle sarılıyorlar. Biz de 66 yıldır evlerimizde olan ve büyükbabamızdan miras bu lezzetin bizden bir parçayla ölümsüzleşmesi gerektiğini düşündük. Elif, Betül ve Enis adlarından doğan Elbeten ile natürel sızma zeytinyağı ve doğal zeytinyağlı sabunlar üretiyoruz. Zeytinyağı ve sabunlarımız e-ticaret sitemiz, İnstagram ve Trendyol üzerinden satılıyor” diye konuştu.
    Organik Tarım Belgesi için de gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Yeniev, “Sürecimizi tamamladık fakat yapılanları 3 yıl boyunca sürdürmeniz isteniyor. İki yılımız kaldı” dedi.

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