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    HaberlerEge Haberleri Ailelerine kavuşmayı bekliyorlar
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    15.11.2020 - 00:05 |

    Ailelerine kavuşmayı bekliyorlar

    30 Ekim’de meydana gelen depremde İzmir’de yıkılan binaların enkazından çıkarılan can dostlar sahiplerini bekliyor.

    Ailelerine kavuşmayı bekliyorlar

    20 kedi ve 5 köpeğin tedavisinin tamamlandığını belirten Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, “Kedilerin psikolojileri iyi değil. Hala korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma 1.5 ay sürebilir. Can dostlarını almak isteyen depremzedeler kedi ve köpeklerine ait karnelerle gelsin Karne yoksa cep telefonlarında kedi ve köpeklerine ait fotoğraflar varsa onları göstermelerini istiyoruz. Zaten can dostlarımız, sahiplerini görünce bulunduğu kafeslerden çıkmak istiyorlar. Biz de onların o halini görünce çok mutlu oluyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz, olmazsa kedi ve köpekleri sahiplendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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