Ailesinin mutluluk kaynağı

Kuşadası’nda serebral palsi hastası iki çocuğu ve eşiyle yaşayan Salih Sezgin, ailesinin mutluluğu için verdiği mücadeleyle herkese örnek oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tekniker olarak emekli olan baba Salih Sezgin, tüm zamanını çocuklarına adadı. Sena ve Samet’in rahat etmesi için her türlü düzenlemeyi yapap onları rahatça dolaşması için minibüs satın alan Sezgin, “Hayatımızdaki her şeyi, 32 yıldır çocuklarımıza göre ayarlıyoruz. Tüm bunlar mutlu bir yaşam için” dedi.

‘Bırakıp gitmek kolay’

Benzer durumdaki ailere de tavsiyelerde bulunan Sezgin, “Hiçbir zaman ‘Bu beni nereden buldu, neden bizim başımıza geldi’ demedim. Bu tür olaylara karşılaşan insanlar, isyan etmeyecek. Babaların evlatlarına ve ailelerine sahip çıkması lazım. Yoksa hayat kolay, herkes bırakır gider” diye konuştu.