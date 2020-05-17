AK gençlerden vefa

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, pandemi nedeniyle düzenlenemeyen geleneksel ‘Vefa iftarının’ yerine ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı. Erzaklar, tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, güzel bir sosyal sorumluk projesi ortaya çıkardıklarını belirtti, “Pandemi bu geleneğe engel olamaz dedik. Çalışma arkadaşlarımızla bu durumu kritik ettik. Önceki dönemlerde partimizde görev üstlenmiş başkanlarımızla da istişare ettik. Onlarda çok memnun kaldı. Ve sadece bir günde 1500 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. AK Parti, vefa partisidir. AK Parti kadrolarını temelde diğer partilerden ayıran fark insan sevgisidir” dedi.