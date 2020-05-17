BİST99.7680.57EURO7.480.00 USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri AK gençlerden vefa
    ABONE OL
    17.05.2020 - 00:03 |

    AK gençlerden vefa

    AK gençlerden vefa

    AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, pandemi nedeniyle düzenlenemeyen geleneksel ‘Vefa iftarının’ yerine ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı. Erzaklar, tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, güzel bir sosyal sorumluk projesi ortaya çıkardıklarını belirtti, “Pandemi bu geleneğe engel olamaz dedik. Çalışma arkadaşlarımızla bu durumu kritik ettik. Önceki dönemlerde partimizde görev üstlenmiş başkanlarımızla da istişare ettik. Onlarda çok memnun kaldı. Ve sadece bir günde 1500 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. AK Parti, vefa partisidir. AK Parti kadrolarını temelde diğer partilerden ayıran fark insan sevgisidir” dedi.

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
    daha fazla video için
    Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradıHayvanseverliği ile tanınan Emel Müftüoğlu, sevdiği minik ayı yavrusunun saldırısına uğradı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    Sıradaki Haber