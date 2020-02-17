'AK Parti Ailesi’ni hiçbir güç sarsamaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan kongre süreci öncesi, İzmir’deki eski ilçe başkanlarına gönderdiği mektupla birlik beraberlik çağrısı yaptı.

AK Parti İzmir teşkilatlarındaki kongre heyecanı, dört ismin aday olmayacaklarını açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm eski ilçe başkanlarına ismen yazdığı mektuplarla daha da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlik ve beraberlik mesajı verdiği mektubunu; AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 30 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerle elden ulaştırmaya başladı.

‘Motivasyonumuz arttı’

Aylardır teşkilat buluşmaları ve alan çalışmaları kapsamında geçmişte partide kurucu ve yönetici olarak görev almış tüm isimlere tek tek ulaşan Sürekli, mektubun büyük motivasyon yarattığını söyledi. Ana kademe il yöneticileriyle birlikte mektupları sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Sürekli, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan, her daim emeği yüceltmiş, vefanın ve vicdanın timsali oldu. Şimdi tüm eski ilçe başkanlarımıza yazdığı bu mektupla, yaklaşan kongre sürecine, bu değerlerimizin damgasını vurdu. Cumhurbaşkanımız; ‘AK Parti’de eski-yeni yoktur. Sadece görev değişikliği vardır. Birlikte yürüyecek daha çok yol vardır’ sözleriyle, ne kadar büyük bir aile olduğumuzun ve bizi hiçbir gücün bizi sarsamayacağının altını çizdi. ‘Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur’ diyerek, ilçe başkanlarımızın davamız için değerini vurguladı” diye konuştu.