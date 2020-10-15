‘AK Parti farkını gösterin’

AK Partili Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Projelerin konuşulduğu buluşmada Erdoğan’ın başkanlara, “AK Parti belediyeciliğinin farkını İzmir’de gösterin. Çok çalışın. Gayet iyi gidiyorsunuz” dediği öğrenildi. Başkan Demirezen, “Destekleri için teşekkür ettik. Tüm Bayındırlılara selamı var. Baraj, TOKİ ve fakülte taleplerimizi kendisine ilettik. İlgili yerlere talimatı oldu. Çok çalışacağımızı ifade ettik” diye konuştu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, “22 Şubat’ta kendisini ilçemizde ağırlamıştık. Talimatları olmuştu. Gelinen noktaları paylaştık. Cumhurbaşkanımızın desteği her zaman arkamızda. Biz de kendisi gibi çok çalışıp hemşerilerimize en güzel hizmetleri sunuyoruz” dedi.