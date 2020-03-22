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    HaberlerEge Haberleri AK Parti İzmir’de telekonferans
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    22.03.2020 - 00:03 |

    AK Parti İzmir’de telekonferans

    AK Parti İzmir’de telekonferans

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, koronavirüs salgını nedeniyle yönetim ve ilçe başkanları toplantılarını iptal etti. Egedesonsöz’ün haberine göre, kalabalık toplantıları video ve sesli görüntülü sistemine çeviren Sürekli, tek tek ilçelerden rapor aldı. 30 ilçenin başkanıyla birlikte AK Partili belediye başkanlarına da bağlandı. İl başkanlığındaki makam odasının televizyon ekranında dörtlü ve altışarlı halde yapılması gerekenleri anlattı.

    “Siyasi partiler de kalabalık olan yerler, biz de önlemimizi aldık” diyen Sürekli, “Artık toplantılarımızı ve buluşmalarımızı teknoloji imkanlarını kullanarak yapıyoruz. Bünyemizde çalışan 25’e yakın personeli de vardiya sistemine geçirdik. İl Başkanlığımızda az sayıda sadece personel ile zorunlu hizmetlerimizi veriyoruz” diye konuştu.

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