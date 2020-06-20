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    HaberlerEge Haberleri AK Parti’de kongre takvimi belli oldu
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    20.06.2020 - 00:04 |

    AK Parti’de kongre takvimi belli oldu

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, katıldığı bir televizyon programında ilçe kongreleri takvimini açıkladı.

    AK Parti’de kongre takvimi belli oldu

    egepostasi.com’un haberine göre, Sürekli “Kongre takvimimiz onaylandı. 5 Eylül’de başlıyoruz, 11 Ekim’de bitiriyoruz. 25 ilçe kongremiz kalmıştı. Sosyal izolasyon ve maske hijyen koşullarında kongrelerimizi yapacağız. Bazıları ilçe statlarında, bazıları kır düğün salonlarında, açık alanda yapılacak. Düğün bayram şeklinde olacak” dedi. AK Parti’nin İzmir ilçe kongreleri, MYK’da alınan kararla 13 Mart’ta ertelenmişti.

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