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    HaberlerEge Haberleri AK Parti’den Gençlik Kolları’na 4 atama
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    06.07.2020 - 00:03 |

    AK Parti’den Gençlik Kolları’na 4 atama

    AK Parti’den Gençlik Kolları’na 4 atama

    AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları’na atamalar yapıldığını sosmal medyadan duyurdu. egepostasi.com’un haberine göre, Beydağ İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na Onur Şenkal, Dikili İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na Berkay Cebecioğlu, Seferihisar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na Hakan Özdemir, Bergama İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na da Ahmet Özenli atandı.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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