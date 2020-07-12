BİST114.809-0.85EURO7.770.28USD6.860.11ALTIN397.08-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri AK Parti’nin 5 ilçe başkanı istifa etti
    ABONE OL
    12.07.2020 - 00:00 |

    AK Parti’nin 5 ilçe başkanı istifa etti

    Balıkesir’de AK Parti’nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları istifa etti.

    AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını belirtti. Yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başaran, “5 ilçe başkanımız, devam etmeme kararı aldı” dedi. l AA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kocaeli'de çok şüpheli olay! Boşa akan su ortaya çıkardı

    Kocaeli'de çok şüpheli olay! Boşa akan su ortaya çıkardı

    Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

    Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

    Faciada bir kent bu hale geldi!

    Faciada bir kent bu hale geldi!

    Survivor'da kim elendi? 11 Temmuz'da Survivor'da kim dokunulmazlığı kazandı, SMS sıralamasında kim birinci oldu?

    Survivor'da kim elendi? 11 Temmuz'da Survivor'da kim dokunulmazlığı kazandı, SMS sıralamasında kim birinci oldu?

    Sıradaki Haber