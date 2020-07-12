AK Parti’nin 5 ilçe başkanı istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını belirtti. Yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başaran, “5 ilçe başkanımız, devam etmeme kararı aldı” dedi. l AA