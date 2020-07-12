12.07.2020 - 00:00 |
AK Parti’nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir’de AK Parti’nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları istifa etti.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını belirtti. Yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başaran, “5 ilçe başkanımız, devam etmeme kararı aldı” dedi. l AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.