Akciğer hastalıklarında önemli bir tanı yöntemi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çitim, solunum rahatsızlıklarının erken tanısında bronskopinin güvenli tedavi olduğunu söyledi.

Ekol Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenay Çitim, solunum sistemiyle ilgili yakınmaların nedenini saptamada, hastalıkların erken tanısında ve bazı hastalıkların takibinde kullanıldığı gibi bazen de tedavi amaçlı olarak kullanılan bronskopinin güvenli bir tanısal yöntem olduğunu belirtti. Genelde akciğer kanseri hastalarının patolojik tanısını koymak için biyopsi alınması ve evrelenmek için kullanıldığını kaydeden Çitim, “Her iki akciğer arasında mediasten denilen alandaki lenf bezlerinde büyümeye neden olan birçok hastalık (sakoidoz, lenfoma) tanısında ince iğne biyosi yapılması içinde bronkoskopi işlemi gerekiyor. Bronşlar içine kaçan yabancı cisimlerin çıkarılmasında bronkoskopi önemli bir değere sahip. Bazı hastalıklarda bronşları dolduran ve hastada solunum sıkıntısı yaratan yapışkan ve koyu salgılar bronkoskop aracılığıyla aspire edilerek hastanın rahatlatılması sağlanır” diye konuştu.

İşlemden sonrası

İşlemden bir gün önce hastaneye yatmanın yeterli olduğunu kaydeden Çitim, “İşlemden 6 saat önce yemeyi ve içmeyi kesmelisiniz. Düzenli kullandığınız ilaçlar konusunda doktorunuza ya da hemşirenize mutlaka bilgi veriniz. İşlem oturur veya yatar pozisyonda burun veya ağızdan uygulanır. İşlem soluk alışverişinizi engellemez. Ortalama 20-30 dakika kadar sürer. Bronkoskopi sırasında kan basıncınız, nabız ve kandaki oksijen seviyeniz sürekli izlenecektir. İşlemden sonra yarım saat dinlenme odasında gözlem altında hasta dinlendirilir. Boğaz bölgesi uyuşmuş olduğundan 2 saat boyunca yemek ve sıvı gıda almaması önerilir” dedi.