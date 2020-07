Akdeniz tipi beslenme gözler için de faydalı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, 60 yaş üzerindeki kişilerin bu nedenle beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini belirten Asena, “Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığını korumak açısından önemli. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmakta” dedi.