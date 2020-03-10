Akhisar mutlu

Osmanlıspor’la giriştiği gol düellosunu da 3-2 kazanan Akigo, yarıştaki rakipleri Hatayspor’la BŞB Erzurumspor’un, Fatih Karagümrük’le Adana Demirspor’un birbirleriyle, Altay’ın Ekol Göz Menemenspor, Bursaspor’un ise İstanbulspor’la berabere kaldığı haftanın en kârlı takımı oldu. Sezonun ilk yarısından sonra ilk kez 3’te 3 yapan Akhisarspor, 41 puanla adını yeniden Play Off hattına yazdırıp 46 puanla Süper Lig barajındaki Erzurumspor’la arasındaki farkı 5’e indirdi.