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    HaberlerEge Haberleri Akhisar mutlu
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    10.03.2020 - 00:00 |

    Akhisar mutlu

    TFF 1. Lig’de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyet alan Akhisar, şansını Play Off’a bırakmadan Süper Lig’e dönme yolunda yeniden umutlandı.

    Akhisar mutlu

    Osmanlıspor’la giriştiği gol düellosunu da 3-2 kazanan Akigo, yarıştaki rakipleri Hatayspor’la BŞB Erzurumspor’un, Fatih Karagümrük’le Adana Demirspor’un birbirleriyle, Altay’ın Ekol Göz Menemenspor, Bursaspor’un ise İstanbulspor’la berabere kaldığı haftanın en kârlı takımı oldu. Sezonun ilk yarısından sonra ilk kez 3’te 3 yapan Akhisarspor, 41 puanla adını yeniden Play Off hattına yazdırıp 46 puanla Süper Lig barajındaki Erzurumspor’la arasındaki farkı 5’e indirdi.

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