10.03.2020 - 00:00 |
Akhisar mutlu
TFF 1. Lig’de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyet alan Akhisar, şansını Play Off’a bırakmadan Süper Lig’e dönme yolunda yeniden umutlandı.
Osmanlıspor’la giriştiği gol düellosunu da 3-2 kazanan Akigo, yarıştaki rakipleri Hatayspor’la BŞB Erzurumspor’un, Fatih Karagümrük’le Adana Demirspor’un birbirleriyle, Altay’ın Ekol Göz Menemenspor, Bursaspor’un ise İstanbulspor’la berabere kaldığı haftanın en kârlı takımı oldu. Sezonun ilk yarısından sonra ilk kez 3’te 3 yapan Akhisarspor, 41 puanla adını yeniden Play Off hattına yazdırıp 46 puanla Süper Lig barajındaki Erzurumspor’la arasındaki farkı 5’e indirdi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.