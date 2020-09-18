Akhisar pedal çevirdi

Akhisar Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisarlı bisikletlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Oluşturulan 1.7 km uzunluğundaki geçici bisiklet yolu ile 2 km uzunluğundaki bisiklet yolu olmak üzere toplamda 3.7 kilometrelik parkuru tamamlayan Dutlulu, “Akhisar, Türkiye genelinde bisiklet kullanımının en yaygın olduğu ilçelerden bir tanesi. Hareketliliğin daha da artması, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.