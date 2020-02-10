BİST121.015-1,04EURO6,56-0,45USD6,01-0,12ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akhisar'da derbi heyecanı
    ABONE OL
    10.02.2020 - 00:00 | | İZMİR DHA

    Akhisar'da derbi heyecanı

    TFF 1. Lig’de son haftalarda yaşadıkları düşüşle Play Off hattından çıkan Akhisarspor evinde bugün, Ekol Göz Menemenspor’u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki Ege derbisi, saat 19.00’da başlayacak

    Akhisar'da derbi heyecanı

    TFF 1. Lig’de geride kalan 6 maçta galibiyet çıkaramayan Akhisarspor, bugün Spor Toto Akhisar Stadı’nda üst üste yaşadığı kayıplarla gerileyen Ekol Göz Menemenspor’u ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 10, kale arkası ve misafir 5 lira olarak açıklandı.

    Çıkış arıyorlar

    Ligde 6 maçtır galip gelemeyip bu periyotta gol dahi atamayan Akhisarspor, geçen hafta Altınordu mağlubiyetiyle kendisini 16 maç sonra Play Off barajının dışında buldu. Ligde 28 puanı bulunan Akigo, yeni teknik patronu Yılmaz Vural yönetiminde derbide çıkış yakalamaya çalışacak. İlk yarının flaş takımı olmasına rağmen gol atamadan üst üste 4 mağlubiyet alan aynı puanda Menemen de derbiye çıkış fırsatı gözüyle bakıyor. Menemenspor, tenkik direktörü Cenk Lalei’de kötü gidişata dur demek istiyor.

    Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest ettiİstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika deprem haberi... 9 Şubat en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor

    Son dakika deprem haberi... 9 Şubat en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber