Akhisar'da derbi heyecanı

TFF 1. Lig’de geride kalan 6 maçta galibiyet çıkaramayan Akhisarspor, bugün Spor Toto Akhisar Stadı’nda üst üste yaşadığı kayıplarla gerileyen Ekol Göz Menemenspor’u ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 10, kale arkası ve misafir 5 lira olarak açıklandı.

Çıkış arıyorlar

Ligde 6 maçtır galip gelemeyip bu periyotta gol dahi atamayan Akhisarspor, geçen hafta Altınordu mağlubiyetiyle kendisini 16 maç sonra Play Off barajının dışında buldu. Ligde 28 puanı bulunan Akigo, yeni teknik patronu Yılmaz Vural yönetiminde derbide çıkış yakalamaya çalışacak. İlk yarının flaş takımı olmasına rağmen gol atamadan üst üste 4 mağlubiyet alan aynı puanda Menemen de derbiye çıkış fırsatı gözüyle bakıyor. Menemenspor, tenkik direktörü Cenk Lalei’de kötü gidişata dur demek istiyor.