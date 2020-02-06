Akhisar’da işçiyi sevindiren karar

Başkan Dutlulu, ilk olarak 22 Ocak’ta meydana gelen merkez üssü Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından süreci özetledi, “Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşamadan bu afeti atlattık. Tüm Akhisar halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Mecliste, 9 gündem maddesi ve 1 önerge yer aldı. İlk olarak belirtilen alanda Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yapılabilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Müdürlüğü’ne 5393 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince 20 yıl süre ile tahsis edilmesi önergesi meclise sunuldu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, işçi ücretlerinin iyileştirilmesi için belediye başkanına yetki verildi. Başkan Dutlulu, “En azından Akhisar Belediyesi’nde çalışan işçilerimiz şuan ki ekonomik sıkıntıları daha az hissetsinler. En az 2 bin 578 lira ücret düşünüyoruz” şeklinde konuştu.