BİST120.151-0,32EURO6,570,13USD6,060,08ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akhisar’ın yollarına onarım protokolü
    ABONE OL
    17.02.2020 - 00:04 |

    Akhisar’ın yollarına onarım protokolü

    Akhisar’ın yollarına onarım protokolü

    Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında, yol yapım protokolü imzalandı. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları Uygulama yönetmeliği kapsamında, Akhisar ilçesi sınırları içerisinde altyapı kuruluşları tarafından çalışma yapılan cadde ve sokaklarda hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi, tamiratların zamanında yapılarak yolların ve kaldırımların düzgün hale getirilmesi için Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği yapacak. Protokole göre, asfalt çalışması yapılması gereken alanları Manisa Büyükşehir Belediyesi yapacak, taş kaplama işlemlerini ise Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa yapacak maddesi yer alıyor.

     

    Yılların sorunu

    Akhisar’da en büyük şikayetlerin başında altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan yolların geldiğini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Bu durum yeni bir problem değil; yılların sorunu, bu sorunu en aza indirmek için tüm ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Büyükşehir sorumluluk sahasında olan bölgelere müdahale hakkımız olmadığından hızlı çözüm üretemiyorduk. Büyükşehir belediyemiz ile koordine bir şekilde Akhisar’ımızın yol sorununu ortadan kaldırmak, güzel Akhisar’ımızı daha güzel bir hale getirmek için kollarımızı sıvadık” dedi.

    Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlü isimden daha ünlü olduğunu iddia etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    İşte en çok beğenilen motorlar

    İşte en çok beğenilen motorlar

    Sıradaki Haber