Akhisar’ın yollarına onarım protokolü

Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında, yol yapım protokolü imzalandı. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları Uygulama yönetmeliği kapsamında, Akhisar ilçesi sınırları içerisinde altyapı kuruluşları tarafından çalışma yapılan cadde ve sokaklarda hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi, tamiratların zamanında yapılarak yolların ve kaldırımların düzgün hale getirilmesi için Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği yapacak. Protokole göre, asfalt çalışması yapılması gereken alanları Manisa Büyükşehir Belediyesi yapacak, taş kaplama işlemlerini ise Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa yapacak maddesi yer alıyor.

Yılların sorunu

Akhisar’da en büyük şikayetlerin başında altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan yolların geldiğini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Bu durum yeni bir problem değil; yılların sorunu, bu sorunu en aza indirmek için tüm ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Büyükşehir sorumluluk sahasında olan bölgelere müdahale hakkımız olmadığından hızlı çözüm üretemiyorduk. Büyükşehir belediyemiz ile koordine bir şekilde Akhisar’ımızın yol sorununu ortadan kaldırmak, güzel Akhisar’ımızı daha güzel bir hale getirmek için kollarımızı sıvadık” dedi.